Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Що відомо про результати удару?

Атаковані підприємства є гігантами газоконденсатної промисловості держави-агресора. Обидва об'єкти розташовані у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, який є одним із ключових нафтогазовидобувних регіонів Росії.

Досі ця територія вважалася абсолютно безпечним тилом ворога. Проте спецпризначенці довели спроможність діставати критичні об'єкти агресора навіть на такій колосальній відстані.

Уражені підприємства мають вирішальне значення для енергетичного сектору Росії. Вони забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, який видобувається на родовищах Ямалу.

Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспортування має проєктну потужність 19,5 мільйона тонн сировини на рік. Пуровський завод з переробки конденсату у 2025 році переробив 13,4 мільйона тонн сировини.

Газоконденсатна галузь є важливою складовою російської економіки та безпосередньо формує доходи бюджету агресора.

Українські військові наголошують, що такі спецоперації працюють як ефективні далекобійні санкції проти ворога. Вони системно зменшують спроможність Росії вести загарбницьку війну.

Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій продовжують успішно виконувати завдання в глибокому тилу противника.