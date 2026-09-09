Про це пишуть телеграм-канали.
Що відомо про атаку?
У місті знаходяться стратегічні газопереробні заводи Росії. У Fire Point вже натякнули, що їхні дрони пролетіли 3300 кілометрів і успішно уразили ціль у Новому Уренгої.
Медіа повідомили про атаку на Новий Уренгой у Росії. Місто розташоване за понад 3 тисячі кілометрів від українського кордону.
Про це пишуть телеграм-канали.
У місті знаходяться стратегічні газопереробні заводи Росії. У Fire Point вже натякнули, що їхні дрони пролетіли 3300 кілометрів і успішно уразили ціль у Новому Уренгої.