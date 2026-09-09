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Що відомо про атаку?

У місті знаходяться стратегічні газопереробні заводи Росії. У Fire Point вже натякнули, що їхні дрони пролетіли 3300 кілометрів і успішно уразили ціль у Новому Уренгої.