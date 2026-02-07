Химзавод и нефтебаза в России отражали атаку БпЛА: какие последствия удара

Ночью 7 февраля в России было неспокойно из-за атаки беспилотников. Под ударом была, в частности, Саратовская и Тверская области. В последней упомянутой вспыхнул пожар на химзаводе.

О попадании пишут, в частности в телеграм-каналах. Информацию об ударе по Тверской области подтвердили и местные власти.

Какие последствия обстрела российских регионов?

В поселке Редкино Тверской области зафиксировали возгорание на территории Редкинского опытного завода (РОЗ).

Отметим, что это крупнейшее предприятие населенного пункта. Химический завод работает с 1902 года и выпускает более 40 видов продукции, в частности для авиационной и космической отраслей.

Удар по химзаводу в Редкино: смотрите видео supernova+

По сообщениям местных жителей и телеграмм-канала SHOT, в Конаковском районе около 3:30 ночи прозвучала серия мощных взрывов – всего их насчитали более десяти.

Перед этим в небе был слышен характерный звук двигателей беспилотников. Впоследствии очевидцы заметили дым и пожар в направлении Редкино, примерно в 40 километрах от Твери. К месту происшествия выехали пожарные подразделения, работали средства ПВО.

Исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев подтвердил, что возгорание на одном из предприятий Конаковского округа произошло вследствие атаки БпЛА.



Попадание по химзаводу в Редкино / Фото supernova+

Подобный инцидент произошел и в Саратовской области, где одна из нефтебаз фактически выполнила функцию противовоздушной обороны, нейтрализовав беспилотники.

Атака по нефтебазе в Саратовской области: смотрите видео exilenova+

Где еще было громко в России в последнее время?