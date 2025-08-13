В ночь на 13 августа в России жаловались на громкие звуки. Предположительно, на территорию страны снова посетили неизвестные дроны. На этот раз под прицелом БпЛА находится Брянская область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также СБУ поразила более 200 объектов в глубоком тылу врага, – Малыш

Где слышали взрывы в России?

По информации местных жителей, под атаку дронов попал населенный пункт Унеча и его район. Там расположена линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" нефтепровода "Дружба", на который уже был совершен налет дронов 6 августа.

В ночь на среду, 13 июля, целью, вероятно, снова стал этот объект в селе Высокое. В сети опубликовали видео и утверждается, что оно было снято на месте происшествия. На кадрах заметно сильный пожар.

Внимание! Видео 18+, присутствует ненормативная лексика.

Как отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз, над регионом пролетали 12 дронов, которые якобы уничтожила российская противовоздушная оборона.

Последствия уточняются. Оперативные и экстренные службы работают на месте,

– отметил Богомаз.

Российские СМИ сообщали, что прошлая атака по объекту в Унече была успешной – по меньшей мере один беспилотник попал в ЛПДС нефтепровода "Дружба", принадлежащего холдингу "Транснефтепродукт". Через трубопроводы станции транспортируют российскую нефть. Система "Дружбы" достигает длиной 8900 километров. Нефтепроводная магистраль проходит через несколько стран и 45 крупных рек.

Напомним, 1 июня в районе Унечи произошел подрыв на железнодорожных путях. В момент разрушения моста там проезжал путеизмерительный поезд. В тот день российская железная дорога пострадала от нескольких диверсий.