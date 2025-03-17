Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. Под угрозой оказался арсенал комплексного хранения боеприпасов.

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Что известно об атаке 15 марта

В ночь 15 марта российская ПВО якобы уничтожила 6 БпЛА в районе Волгоградского НПЗ, принадлежащего "Лукойлу", а также возле линейной производственной диспетчерской станции "Ефимовская", которая принадлежит "Транснефти". Однако неспокойно было не только вблизи этих предприятий.

В поселке Котлубань в районе воинской части (57229) якобы сбили 44 дрона. Там мог быть расположен арсенал главного ракетного артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны России.

По предварительным данным, военные объекты не повреждены, пострадавших нет.