Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Під загрозою опинився арсенал комплексного зберігання боєприпасів.

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Що відомо про атаку 15 березня

У ніч 15 березня російська ППО нібито знищила 6 БплА в районі Волгоградського НПЗ, що належить "Лукойлу", а також біля лінійної виробничої диспетчерської станції "Єфімовська", яка належить "Транснєфті". Проте неспокійно було не лише поблизу цих підприємств.

У селищі Котлубань в районі військової частини (57229) буцімто збили 44 дрони. Там міг бути розташований арсенал головного ракетного артилерійського управління (ГРАУ) міноборони Росії.

За попередніми даними, військові об'єкти не пошкоджено, постраждалих немає.