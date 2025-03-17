Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Під загрозою опинився арсенал комплексного зберігання боєприпасів.
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Що відомо про атаку 15 березня
У ніч 15 березня російська ППО нібито знищила 6 БплА в районі Волгоградського НПЗ, що належить "Лукойлу", а також біля лінійної виробничої диспетчерської станції "Єфімовська", яка належить "Транснєфті". Проте неспокійно було не лише поблизу цих підприємств.
У селищі Котлубань в районі військової частини (57229) буцімто збили 44 дрони. Там міг бути розташований арсенал головного ракетного артилерійського управління (ГРАУ) міноборони Росії.
За попередніми даними, військові об'єкти не пошкоджено, постраждалих немає.
- Нагадаємо, арселал ГРАУ в Котлубані вже горів 16 листопада 2023 року. Причини пожежі невідомі, однак місцеві говорили про характерний для безпілотника звук перед вибухом.
- Пізніше Україна вразила об'єкт 29 вересня 2024 року, одразу після прибуття туди ешелону з іранськими ракетами.