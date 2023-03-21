Ранее 21 марта уже сообщали о взрывах. Воздушную тревогу объявляли в 12:38–13:30 и 14:25–15:32, сообщает 24 канал.

Обратите внимание К запуску готовы до 16 "Калибров", – Гуменюк о том, какой может быть новая атака врага

Впоследствии в сети сообщили о взрывах. Телеграм-каналы добавили, что враг обстреливал Запорожье из С-300 с временно оккупированных территорий.

Местные власти призвали людей оперативно реагировать на воздушные тревоги и находиться в укрытиях, когда извещают об опасности. Кроме того, украинцев просят не распространять фото или видеоматериалы. Это помогает врагу корректировать огонь.

Людей также предупредили, что чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Нужно сохранять спокойствие и верить в ВСУ.

Украинцев призывали доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.

Важно! В ОК "Юг" заявили, что угроза ракетной атаки остается высокой. Враг держит наготове корабли с общим запасом ракет до 16 "Калибров".