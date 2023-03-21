Раніше 21 березня вже повідомляли про вибухи. Повітряну тривогу оголошували о 12:38 – 13:30 та 14:25 – 15:32, нагадує 24 канал.

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Згодом у мережі повідомили про вибухи. Телеграм-канали додали, що ворог обстрілював Запоріжжя з С-300 з тимчасово окупованих територій.

Місцева влада закликала людей оперативно реагувати на повітряні тривоги та перебувати в укриттях, коли сповіщають про небезпеку. Окрім того, українців просять не розповсюджувати жодні фото або відео матеріали. Це допомагає ворогу коригувати вогонь.

Людей також попередили, що надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Потрібно зберігати спокій та вірити у ЗСУ.

Українців закликали довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.

Важливо! В ОК "Південь" заявили, що загроза ракетної атаки залишається високою. Ворог тримає напоготові кораблі з загальним запасом ракет до 16 "Калібрів".