Оккупанты нанесли удар по туристической инфраструктуре в Белгород-Днестровском районе.
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Что известно о последствиях обстрела в Одесской области
По данным следствия, 5 июня около 17:00 Россия нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, а именно в Белгород-Днестровском районе.
Одесская областная прокуратура показала фото поврежденного здания:
Последствия обстрела в Белгород-Днестровском районе / Одесская облпрокуратура
Ранее руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что говорится об инфраструктуре, которая связана с отдыхом.
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Правоохранители открыли дело и документируют преступление
Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователем УСБУ документируют очередное военное преступление России,
– добавили в прокуратуре.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 1 ст. 438 УК Украины.
Что предшествовало:
- Взрывы в Одесской области прогремели около 17 вечера, его слышали даже в облцентре. За несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали об угрозе использования баллистического вооружения из оккупированного Крыма.
- Цель двигалась с высокой скоростью. Предварительно, враг атаковал ракетой "Искандер-М".