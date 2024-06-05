Окупанти завдали удару по туристичній інфраструктурі у Білгород-Дністровському районі.

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Що відомо про наслідки обстрілу в Одеській області

За даними слідства, 5 червня близько 17:00 Росія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області, а саме у Білгород-Дністровському районі.

Одеська обласна прокуратура показала фото пошкодженої будівлі:



Наслідки обстрілу у Білгород-Дністровському районі / Одеська облпрокуратура

Раніше керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук розповів, що мовиться про інфраструктуру, яка пов'язана з відпочинком.

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Правоохоронці відкрили справу і документують злочин

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим УСБУ документують черговий воєнний злочин Росії,

– додали в прокуратурі.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни – ч. 1 ст. 438 КК України.

Що передувало: