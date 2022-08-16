У россиян есть желание показать, что у них есть ракеты, – Сухомлин

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин записал обращение к местным жителям, в котором сообщил о 2 ракетных ударах возле Житомира. По его словам, масштабы разрушений и есть пострадавшие ли сейчас уточняются. Он заявил, что о последствиях обстрелов сообщит военное руководство.

Стоит внимания Где расположен аэродром "Гвардейское" под Симферополем, в котором раздавались взрывы: объясняем на карте

В то же время Сергей Сухомлин призвал людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку после произошедшего 9 августа взрыва на аэродроме "Саки" и после "хлопка" в Джанкое 16 августа россияне могут захотеть отомстить.

Мэр Житомира подчеркнул, что у российских оккупантов есть желание показать, что они сильны и то, что у них есть ракеты.

Поэтому они могут спокойно лупить по гражданским объектам,

– резюмировал Сухомлин.

Что известно о взрывах в Житомире

Около 13:00 воздушная тревога была объявлена в северных областях Украины, в частности в Житомирской области. Во время воздушной тревоги местные жители стали сообщать о звуках взрывов.

Впоследствии глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что оккупанты нанесли удар по территории Житомирского района. По его словам, подтверждены два взрыва в результате ракетного удара.

По предварительной информации, ракеты, попавшие по Житомирскому району, были выпущены с территории беларуси.

Впоследствии Виталий Бунечко сообщил, что в результате обстрелов жертв нет.

Взрывы в Крыму: что известно

В августе война пришла в Крым, который россия оккупировала и использует для агрессии против Украины. В частности, 9 августа на авиабазе "Саки" сообщалось о взрывах. Именно оттуда российские самолеты атаковали Юг Украины.

16 августа на оккупированном полуострове снова раздались взрывы. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщает, произошло попадание в хранилище боеприпасов, а также по воинской части врага в Азовском.

Кроме этого, из-за взрывов повреждена железная дорога возле Джанкоя, в результате чего приостановлено движение всех поездов с материка. Также произошел пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое.

Около 13 часов появилась информация о "хлопке" в Симферополе. Над военным аэродромом "Гвардейское" взвился густой дым.

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