У росіян є бажання показати, що в них є ракети, – Сухомлин

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин записав звернення до місцевих жителів, в якому повідомив про 2 ракетні удари біля Житомира. За його словами, масштаби руйнувань і чи є постраждалі наразі уточнюються. Він заявив, що про наслідки обстрілу повідомить військове керівництво.

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Водночас Сергій Сухомлин закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки після вибуху на аеродромі "Саки", який стався 9 серпня, та після бавовни в Джанкої 16 серпня росіяни можуть захотіти помститися.

Мер Житомира підкреслив, що в російських окупантів є бажання показати, що вони сильні та те, що в них є ракети.

Тому вони можуть спокійно лупити по цивільних об'єктах,

– резюмував Сухомлин.

Що відомо про вибухи в Житомирі

Близько 13:00 повітряну тривогу було оголошено у північних областях України, зокрема в Житомирській області. Під час повітряної тривоги місцеві жителі почали повідомляти про звуки вибухів.

Згодом очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що окупанти завдали удару по території Житомирського району. За його словами, підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару.

За попередньою інформацією, ракети, які влучили по Житомирському району, були випущені з території білорусі.

Згодом Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок обстрілів жертв немає.

Вибухи в Криму: що відомо

У серпні війна прийшла у Крим, який росія окупувала та використовує для агресії проти України. Зокрема, 9 серпня на авіабазі "Саки" повідомлялося про вибухи. Саме звідти російські літаки атакували Південь України.

16 серпня на окупованому півострові знову пролунали вибухи. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, відбулося влучання у сховище боєприпасів, а також по військові частині ворога в Азовському.

Окрім цього, через вибухи пошкоджено залізницю біля Джанкоя, внаслідок чого призупинено рух всіх поїздів з материка. Також сталася пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої.

Близько 13 години з'явилася інформація про "бавовну" у Сімферополі. Над військовим аеродромом "Гвардійське" здійнявся густий дим.

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