У Криму 16 серпня з самого ранку підвезли "бавовну". Спершу вибухи біля Джанкоя, а згодом – Гвардійського. Про те, де саме розташований аеродром "Гвардійське" – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що трапилося у Гвардійському

Мешканці селища повідомили про звуки вибухів, а після того в небі над військовою авіабазою здійнявся чорний дим. російські пропагандисти заявили, що окупанти перевіряють версію щодо атаки на об'єкт. Ймовірно, вибухи відбулися на складі боєприпасів.

Дивіться на карті де розташоване селище Гвардійське:

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, після окупації українського півострова росія розмістила в Гвардійському 37-й змішаний авіаполк військово-повітряних сил і дві ескадрильї. Мовиться про 12 Су-24М і 12 Су-25 СМ.



Так виглядав аеродром до "бавовни" / Фото "Инсайдер"



росія зберігала свою авіацію на аеродромі "Гвардійське" / Фото "Инсайдер"

Наразі невідомо, яких втрат зазнала російська авіація після "бавовни" у Гвардійському.

Вибухи біля Джанкоя

Перед "бавовною" у Гвардійському, "гучно" було біля Джанкоя. За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, спалахнув склад з боєприпасами у селищі Азовське. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ракети почали вибухати й розлітатися у різні сторони. Через це пошкоджень зазнала залізниця.

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Окупанти вже оточили зону вибуху у радіусі 5 кілометрів та евакуювали близько 2 тисячі населення.

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