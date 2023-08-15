Правоохранители подчеркнули, что Россия продолжает вести борьбу с гражданским населением. Враг обстреливает дома, где спят мирные люди.
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На видео первые минуты после обстрела Львова. Сегодня львовяне в очередной раз проснулись под звуки взрывов. Патрульные совместно с другими службами на месте оказывали всю необходимую помощь,
– говорится в сообщении.
Первые минуты после удара по Львову: смотрите видео
Российские оккупанты только во Львове и области повредили более 100 домов. Тем временем российские оккупанты цинично отчитались о якобы уничтожении "военных целей". Что ж, нет ни одного дня, когда российские захватчики не врали бы.