Правоохоронці наголосили, що Росія продовжує вести боротьбу з цивільним населенням. Ворог обстрілює будинки, у яких сплять мирні люди.
Зверніть увагу Демілітаризували дитячий садок: міноборони Росії відзвітувало про знищення "військових цілей"
На відео перші хвилини після обстрілу Львова. Сьогодні львів'яни в черговий раз прокинулись під звуки вибухів. Патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу,
– мовиться у повідомленні.
Перші хвилини після удару по Львову: дивіться відео
Російські окупанти лише у Львові та області пошкодили понад 100 будинків. Тим часом російські окупанти цинічно відзвітували про начебто знищення "військових цілей". Що ж, немає жодного дня, коли російські загарбники не брехали б.