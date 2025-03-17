Взрывы и задымление в центре Львова: в ГСЧС объяснили, что произошло

В самом центре Львова утром прогремели несколько взрывов возле заведения "Копальня кофе" на площади Рынок, поднялся дым. В ГСЧС объяснили, что на самом деле произошло.

Около 11:17 на площади Рынок во Львове произошли взрывы. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что стало причиной взрывов в центре Львова

Около 11:17 на площади Рынок в самом центре Львова были слышны взрывы, очевидцы могли видеть вспышки и искры возле заведения "Копальня кофе". Впоследствии на их месте появился столб дыма.

В ГСЧС сообщили, что там зафиксировали возгорание электрического кабеля. На место отправился отряд спасателей.

Сейчас территория ограждена, но возгорания нет, поэтому никаких специальных ликвидационных мероприятий проводить не пришлось. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, этой ночью взрывы раздавались в Кропивницком, город атаковали БпЛА, однако никаких серьезных последствий, очевидно не произошло. Комментариев от властей относительно вероятных последствий воздушной атаки российской армии нет.

В 02:42 в Воздушных силах сообщили, что группа ударных дронов-камикадзе врага движется на Кировоградщину и угрожает Кропивницкому.