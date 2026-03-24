Россия массированно атакует Запад Украины: все о взрывах во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске

Во вторник, 24 марта, российская оккупационная армия массированно атаковала Запад Украины дронами-камикадзе. Взрывы раздавались в частности во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске.

Что известно о взрывах во Львове?

Первые взрывы во Львове прогремели около 16:19: мэр города Андрей Садовый написал о работе сил ПВО.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки был поврежден жилой дом в центре Львова, также пострадало наследие ЮНЕСКО. Сейчас на месте удара работают все экстренные службы.

По словам Андрея Садового, в больницах Львова уже находятся 13 раненых, количество пострадавших продолжает увеличиваться.

Еще одно попадание вражеского дрона зафиксировали на Сыхове, на проспекте Красной Калины. Жителей призывают не покидать укрытий, соблюдать сигналы воздушной тревоги и оставаться бдительными.

Попадание БпЛА на Сыхове / Фото: Андрей Садовый

Повреждения также зафиксировали в начале улицы Степана Бандеры, что в центре города. По предварительной информации, там упали обломки.

В центре Львова упали обломки / Фото: Андрей Садовый

Кроме этого, в результате падения обломков БпЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной общины на Львовщине. На всех локациях работают пожарные.

Что известно о взрывах в Тернополе?

О 14:42 местные СМИ сообщили о первых взрывах на Тернопольщине.

После 16:00 жители области снова услышали ряд громких взрывов. В то же время местные телеграмм-каналы написали о густом столбе черного дыма в небе.

В 17:00 в Тернополе снова работали силы ПВО: местные слышали громкий взрыв.

Над Тернополем поднимается дым / Фото: местные СМИ

По состоянию на момент публикации власти Тернополя и области официально не сообщали о последствиях атаки беспилотников на регион, масштабы ударов устанавливаются.

Что известно о взрывах в Ивано-Франковске?

Примерно в 16:40 местные телеграм-каналы сообщили о движении БпЛА в сторону Ивано-Франковска, а через 10 минут там прогремели взрывы.

Корреспондентка 24 Канала сообщила, что в городе слышны сирены экстренных служб, на место взрыва поехали много "скорых" и пожарные. Также в Ивано-Франковске после взрыва поднимается столб дыма.

Председатель Франковской ОВА Светлана Онищук предупредила, что в воздушном пространстве области до сих пор находятся вражеские дроны.

