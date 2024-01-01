В оккупированном Донецке прилеты, под атакой "Донбасс палас": ВСУ уничтожили вражеский "Бук"

Во временно оккупированном Донецке новый год у оккупантов начался "взрывчато". В течение 1 января там раздавались взрывы.

Соответствующую информацию сообщили местные телеграммы-каналы. По их данным, взрывы в Донецке были ориентировочно в 11:30 и 12:30. Перед этим оккупантам мощно прилетело по городу в новогоднюю ночь, пишет 24 Канал.

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Что известно о дневных взрывах в Донецке

Ориентировочно в 11:30 во вражеском телеграм-канале опубликовали несколько фото с клубками дыма над городом. Вероятно, в Донецке прилеты.

Взрывы в Донецке / Фото из телеграм-каналов

Кроме того, оккупанты показывали такие же клубы дыма ориентировочно в 11:54 1 января во временно оккупированном Харцызске. Взрывы у россиян в Донецке раздавались и ориентировочно в 12:30 1 января.

Новые взрывы в Донецке

Информацию о последствиях взрывов по состоянию на 13:32 не публиковала ни украинская, ни вражеская сторона.

ВСУ уничтожили вражеский "Бук"

Силы специальных операций сообщили, что их операторы 3-го отдельного полка во время разведывательных действий зафиксировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав комплекса.

Кстати, вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук" предназначен для поражения:

авиации,

тактических баллистических и авиационных ракет,

надводных и наземных целей.

Операторы ССО навели на вражеский "Бук-М2" и радиолокационную станцию (РЛС) огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника уничтожена,

– рассказали военные.

Они уточнили, что сумели добиться результата с помощью HIMARS.

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Россиянам в новогоднюю ночь прилетело по гостинице

Через 10 минут после начала Нового года у россиян во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Оккупанты заявили о якобы 15 выпущенных ракетах из РСЗО по Донецку.

С этого времени враги публиковали в телеграм-каналах последствия атаки. У них, по меньшей мере, есть некоторые повреждения в центре Донецка, взрывная волна выбила стекло в окнах.

Последствия атаки по Донецку / Фото из местных телеграм-каналов

Российские захватчики заявили об атаке на "Донбасс палас", где они находились. Кроме того, заявили об атаке на центр Донецка, Калининского и Буденовского районов.

Так называемый "глава" псевдореспублики Денис Пушилин заявил, что якобы в Донецке 4 погибших и 13 раненых в результате атаки.