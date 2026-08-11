Партизаны поделились кадрами ударов по логистике россиян в Воронеже

Агенты движения "АТЕШ" совершили диверсию в районе города Воронежа. В ходе операции партизаны уничтожили кабину электровоза, задействованного в обеспечении военных перевозок.

Об этом "Атеш" сообщил в своих социальных сетях.

Что известно о последствиях удара?

Партизаны отметили, что во время диверсии им удалось уничтожить кабину электровоза. Это вывело из строя российский локомотив.

В движении утверждают, что поезд готовили к отправке в сторону Купянского направления.

Уничтожение локомотива в Воронеже: смотрите видео

После повреждения кабины дальнейшая эксплуатация локомотива стала невозможной. Также, по их информации, работа железнодорожного узла начала давать сбой. Эти удары задержали формирование и отправку следующих военных эшелонов.

Потеря даже одного звена на магистрали приводит к задержкам в доставке боеприпасов, топлива, вооружения и тяжелой техники, поэтому тыловое обеспечение начинает работать с перебоями, а подразделения теряют эффективность в бою и сталкиваются со значительными потерями личного состава,

– написали в "Атеш"

Участники движения подчеркнули, что такие удары по тыловой инфраструктуре создают для российской армии дополнительные проблемы со снабжением. По их словам, это может сказаться на темпах наступления, огневой поддержке и общей боеспособности подразделений.



Диверсия в Воронеже / Фото "Атеш"

Ранее "Атеш" обнаружил скрытые места размещения топливных цистерн в промышленной зоне временно оккупированного Симферополя. Объект могут использовать для обеспечения российской армии в Крыму. Агенты передали информацию Силам обороны.