5 прицельных ударов: ГУР атаковало вражеские локомотивы в Крыму прямо во время движения

В апреле 2026 года бойцы ГУР нанесли 5 прицельных ударов по железнодорожной логистике российских войск. Во время движения грузовых поездов поражены локомотивы и цистерна, которые использовались для перевозки техники и горючего.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Какие детали операции ГУР?

В апреле украинская разведка осуществила 5 прицельных ударов по железнодорожной логистике врага на территории временно оккупированного Крыма. Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" атаковали объекты противника прямо во время движения.

В рамках этой операции были поражены локомотивы, которые враг использовал для перевозки военной техники и горючего, а также цистерну.

Систематическая боевая работа, направлена на перерезание и усложнение логистики российского агрессора продолжается,

– отметили в ГУР.

Кадры поражения вражеской логистики в Крыму: смотрите эксклюзивное видео ГУР

Важно! Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала проанализировал атаки Сил обороны на ВОТ Крыма. По его словам, удары украинских сил по полуострову стали все более заметными, более того – сейчас они важны не только для ситуации непосредственно в Крыму, но и влияют на общий ход войны. В то же время Лакийчук отметил, что Украина пока не готова к полноценному наступлению на этом направлении, поэтому атаки на полуостров следует рассматривать как элемент общей оборонной стратегии. Они сочетают в себе как поражение в глубине, так и системное давление на Россию, в частности на ПВО.

Какие важные цели России недавно были поражены бойцами ГУР?

Также в апреле этого года спецназовцы ГУР МО "Примары" атаковали и вывели из строя

3 десантно-штурмовых катера проекта 05060;

судно обеспечения;

ангар хранения десантно-штурмовых катеров проекта 05060;

противолодочный самолет-амфибию Бе-12 "Чайка".

Несмотря на работу российского переносного ЗРК украинские силы провели успешную операцию, поразив все цели.

На Запорожском направлении украинские разведчики продолжают наносить эффективные удары по живой силе противника. Воинов не сдерживает ни сложный рельеф, ни попытки оккупантов спрятаться или замаскироваться в полях и посадках.

Еще одну успешную операцию украинские бойцы ГУР МО провели совместно со 104 бригадой ТрО "Горынь". В ходе спецоперации было ликвидировано наибольшее количество бойцов российского "Ахмата" с начала вторжения. Тогда защитники ликвидировали 41 солдата и ранили еще 87. Более сотни кадыровцев считается пропавшими без вести.

Кроме того, разведчики разбили более 160 единиц российского бронированного и автомобильного транспорта, более 25 БпЛА различных типов, а также средства связи, в частности РЭБ, РЭР и инженерное оборудование.