Эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы вокруг двух АЭС в Украине

Ночью эксперты МАГАТЭ в Украине зафиксировали взрывы вблизи двух АЭС. Они отметили, что все ядерные объекты в нашей стране остаются уязвимыми.

В ночь на 29 ноября эксперты МАГАТЭ в Украине зафиксировали взрывы вблизи двух АЭС: Запорожской и Хмельницкой.

Смотрите также У ЗАЭС зафиксировали запуск ракет из системы залпового огня, – МАГАТЭ

Возле Хмельницкой АЭС раздавались взрывы

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на западе Украины группа МАГАТЭ, наблюдавшая за ситуацией на Хмельницкой атомной электростанции, сообщила, что в ночь на 29 ноября услышала несколько взрывов вблизи – они продолжались около 20 минут.

Он отметил, что станция не пострадала напрямую. Однако "инцидент" показал, что все атомные электростанции Украины остаются под угрозой, пока идет война.

Большинство внимания всего мира – и это справедливо – сосредоточено на вполне реальных опасностях, с которыми сталкивается Запорожская АЭС, вызывающая особую обеспокоенность, поскольку расположена на линии фронта. Но событие вчерашнего вечера напоминает о том, что мы не должны забывать о других ядерных объектах в Украине, которые также потенциально подвергаются ракетным и другим атакам,

– заявил генеральный директор Гросси.

Гросси подчеркнул, что ядерные объекты Украины остаются уязвимыми: либо им грозит попадание ракеты, либо их внешнее электроснабжение может быть нарушено.

В Украине по-прежнему сохраняется крайне нестабильная ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью,

– сказал он.

Ситуация на ЗАЭС

Команда МАГАТЭ сообщила о воздушном налете на ЗАЭС, который длился около десяти минут во второй половине дня.

Во время предупреждения о воздушном налете команда не услышала удар и объект не был поврежден. Однако в течение последних 24 часов команда МАГАТЭ продолжала слышать звуки взрывов на некотором расстоянии от станции.

Напомним, что сегодня ночью оккупанты в очередной раз направили "Шахеды" на Хмельницкую область и в Шепетовском районе, где расположена Хмельницкая АЭС, еще раз раздавались взрывы. Известно, что сбитые обломки "Шахеда" рухнули на территории бывшего завода. К счастью, травмированных нет.