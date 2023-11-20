"Все горит вокруг": в России заявили, что второй раз за сутки Москву атаковали БПЛА

Россиянам не будет покоя до тех пор, пока они не покинут Украину. Так, второй раз за сутки Москву пытались атаковать неизвестные БПЛА. Вечером 19 ноября говорят, что ПВО все сбило.

Уверяет в этом городской голова Москвы Сергей Собянин. Он сообщил жителям российской столицы, что на нее якобы летел БПЛА, и что его сбила ПВО.

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Говорят, упал на трассу

Силами ПВО в городском округе Электросталь отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, предварительно разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия,

– говорит Собянин.

В местных СМИ выложили видео. Одно из них демонстрирует момент сбивания БПЛА в подмосковском Электростале. На ролике, снятом камерами видеонаблюдения, можно услышать, как по дрону будто работает ПВО. Говорят, что он летел в Москву с востока, пытаясь обходить зоны противовоздушной обороны.

Камеры наблюдения зафиксировали взрыв беспилотника: смотрите видео

Е***уться, н***й, н***я себе дрон упал. Смотри, н***й. Прямо на трассу, е***ь, на аварийку все встали. Пи***ц. Все горит вокруг. Е***уться. Взгляни, какой дым,

– говорит пораженный очевидец.

Очень много ненормативной лексики. Россияне просто иначе не могут выражать своего изумления.

Очевидцы сняли место падения дрона под Москвой: смотрите видео

Собственно, после полуночи 19 ноября Сергей Собянин рассказывал, что силы ПВО в Богородском городском округе якобы предотвратили атаку беспилотника в Москву. Он и тогда уверял, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет. И что на месте работают экстренные службы.

Если не дроны, то ураган