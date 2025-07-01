Первые минуты после взрыва: полиция опубликовала видео спасения людей возле Житомира

Вечером 2 июля вблизи села Березина на Житомирщине прогремели мощные взрывы. Первые минуты после взрывов попали на камеры правоохранителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Неподалеку Житомира прогремели взрывы

Взрывы произошли на территории одного из предприятий на 126 километров автодороги М-06 Киев – Чоп.

К сожалению, в результате инцидента есть погибшие и раненые, были разрушены десятки домов, также почти 100 домов получили повреждения.

За считанные минуты патрульные и другие экстренные службы прибыли на место происшествия. Благодаря слаженным действиям удалось быстро эвакуировать жителей поврежденных домов,

– сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что полицейские на месте происшествия оказывали домедицинскую помощь, помогали транспортировать пострадавших в кареты скорой, разбирали завалы, обеспечивали проезд спецтранспорта и регулировали движение на дорогах.

В полиции показали кадры первых минут после взрывов: смотрите видео

Напомним, после взрывов вблизи Житомира правоохранители сообщили о подозрении пятерым мужчинам. По версии следствия, они организовали незаконное производство взрывчатки, что и привело к трагедии.

Сейчас продолжается досудебное расследование, полиция также устанавливает других лиц, которые могли быть причастны к незаконному производству взрывчатки. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.