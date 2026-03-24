В Запорожье после российского удара вспыхнула АЗС: есть раненый
- В результате российского обстрела в Запорожье загорелась автозаправка.
- Ранен 50-летний мужчина, состояние которого пока не известно.
Россияне обстреливали Запорожье ночью. В одном из районов загорелась автозаправка.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров. Напомним, после массированной атаки ночью в городе есть погибший и раненые.
Что известно о пожаре на АЗС в Запорожье сегодня?
О возгорании местные власти сообщили около восьми утра.
Россияне нанесли удар по одному из районов Запорожья. Дым, который могут видеть запорожцы, – следствие вражеского удара – горит АЗС,
– написал Федоров.
Впоследствии чиновник выложил фото.
Последствия атаки по Запорожью – пожар на АЗС / Фото Запорожская ОВА
Судя по обнародованным кадрам, заправка выгорела дотла.
Довольно быстро стало известно, что ранен 50-летний мужчина. Пока не известно, в каком он состоянии.
Какие еще последствия атаки в других городах?
На Полтавщине двое погибших. Они были в отеле, когда ударила Россия.
Взрывы раздавались на Прикарпатье.
Из-за ночной атаки задерживаются несколько поездов.
На Харьковщине оккупанты ударили FPV-дроном по электропоезду. Погиб пассажир.