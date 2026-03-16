Россия ударила по Запорожью: пострадали люди, вспыхнул пожар

Воздушной атаке ночью 16 марта подверглось Запорожье. Несколько человек получили травмы, в частном секторе есть разрушения и возник пожар.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Вот что известно на данный момент.

Что известно об ударах по Запорожью 16 марта и их последствиях?

В городе Запорожье воздушная тревога продолжалась с 23:31 до 01:02 на границе суток 15 и 16 марта. В это время российская армия нанесла воздушный удар, применив беспилотники.

Запорожская областная военная администрация сообщила, что после атаки врага в областном центре обнаружены разрушения, также пострадали люди.

В частном секторе города, в частности, есть разрушенные и поврежденные дома, произошел пожар. Две женщины пострадали 48 и 81 лет и 18-летний мужчина.

Последствия атаки на Запорожье 16 марта / Фото ОВА

