Россия ударила по Запорожью: пострадали люди, вспыхнул пожар
- В результате ночной атаки на Запорожье 16 марта пострадали люди.
- Также разрушены дома и возник пожар в частном секторе.
Воздушной атаке ночью 16 марта подверглось Запорожье. Несколько человек получили травмы, в частном секторе есть разрушения и возник пожар.
Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Вот что известно на данный момент.
Что известно об ударах по Запорожью 16 марта и их последствиях?
В городе Запорожье воздушная тревога продолжалась с 23:31 до 01:02 на границе суток 15 и 16 марта. В это время российская армия нанесла воздушный удар, применив беспилотники.
Запорожская областная военная администрация сообщила, что после атаки врага в областном центре обнаружены разрушения, также пострадали люди.
В частном секторе города, в частности, есть разрушенные и поврежденные дома, произошел пожар. Две женщины пострадали 48 и 81 лет и 18-летний мужчина.
Последствия атаки на Запорожье 16 марта / Фото ОВА
Куда еще в эти сутки била Россия?
- Утром в Киевской области слышали взрывы из-за работы ПВО во время атаки российских БпЛА. Воздушная тревога была в Вышгородском и Броварском районах.
- Также российский беспилотник атаковал блокпост под Черниговом, ранив нескольких украинских военнослужащих. Их госпитализировали.