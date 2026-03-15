Там слышали взрывы из-за работы ПВО. Об этом сообщает областная военная администрация.

Какова причина взрывов на Киевщине?

Ориентировочно в 09:16 воздушную тревогу объявили для Вышгородского района области. Уже в 09:32 опасность распространилась на Броварской район. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников из Черниговской области.

Около 09:40 там предостерегли о движении ударных БпЛА в направлении Киева с северного направления. Через несколько минут в областной военной администрации сообщили о фиксации перемещения вражеских воздушных целей.

В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– говорится в сообщении.

