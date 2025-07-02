Взрывы вблизи Житомира: полиция установила причину

В селе Березина вблизи Житомира 2 июля произошло два взрыва. Полиция установила, что причиной стала деятельность подпольного производства взрывчатки.

Тогда в результате инцидента погибли два человека, еще более 80 получили ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Какова причина взрывов

Вечером 2 июля около 18:00 вблизи трассы Киев-Чоп произошли два мощных взрыва. По данным полиции, еще летом 2024 года 60 летний житель Сумщины и четыре сообщника организовали подпольное изготовление взрывчатых веществ.

Помещение бывшего коровника, склада и весовой в селе обустроили для хранения химикатов и изготовления взрывных устройств.

Их производство функционировало незаконно, без всяких разрешительных документов. Более того, рядом с жилыми домами населенного пункта.

Среди сообщников был также 50-летний мужчина с образованием химика. Он разрабатывал рецептуру взрывчатки и руководил работой. Его подчиненными были два работника – 37-летний сумчанин и 41-летний житель Киевской области.

Оба рабочих постоянно проживали на территории предприятия и изготавливали взрывчатку, принимали доставленные химические компоненты, выполняли другие работы,

– говорится в сообщении.

Из-за нарушения правил и норм производства, во время работы в одном из помещений произошло возгорание, которое привело к детонации веществ.

По данным правоохранителей, общая сумма ущерба превысила 46 миллионов гривен.