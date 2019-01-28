Взрывы на Филиппинах: "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за двойной теракт, который произошел в воскресенье, 27 января, в католической церкви на юге Филиппин.

Об этом сообщила американская компания SITE Intelligence Group, которая проводит мониторинг сообщений исламистов.

Читайте также: В Гааге прогремел взрыв, обрушились жилые дома фото, видео

Ранее 24 канал сообщал о том, что на Филиппинах в провинции Сулу на острове Джоло прогремело два взрыва у церкви.

Сначала полиция сообщила о том, что в результате взрывов погибли 19 человек, а 48 получили ранения. Впоследствии, по уточненным данным, стало известно о том, что число жертв теракта составляет 18 человек, а ранения получили более 80 человек.

На острове Джоло действуют боевики террористической группировки Абу-Сайяфа. Боевики занимаются организацией взрывов, убийствами и похищениями людей.

Абу-Сайяфа – одна из нескольких воинственных террористических исламистских сепаратистских групп, действующих на филиппинских островах Минданао, Сулу и Басилан. В начале 1990-х группа организовала ряд взрывов и других преступлений, заявляя, что Абу Сайяф ведет борьбу за независимое исламское государство на Филиппинах.