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      Вибухи на Філіппінах: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт

      33 Читать новость на русском
      ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт на Філіппінах
      ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт на Філіппінах / bancha333

      Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за подвійний теракт, який стався у неділю, 27 січня, у католицькій церкві на півдні Філіппін.

      Про це повідомила американська компанія SITE Intelligence Group, яка проводить моніторинг повідомлень ісламістів.

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      Раніше 24 канал повідомляв про те, що на Філіппінах у провінції Сулу на острові Джоло прогриміло два вибухи біля церкви.

      Спершу поліція повідомила про те, що внаслідок вибухів загинули 19 людей, а 48 отримали поранення. Згодом, за уточненими даними, стало відомо про те, що кількість жертв теракту становить 18 осіб, а поранень зазнали понад 80 людей.

      На острові Джоло діють бойовики терористичного угруповання Абу-Сайяфа. Бойовики займаються організацією вибухів, вбивствами та викраденнями людей.

      Абу-Сайяфа – одна з декількох войовничих терористичних ісламістських сепаратистських груп, що діють на філіппінських островах Мінданао, Сулу і Басілан. На початку 1990-х група організувала низку вибухів та інших злочинів, заявляючи, що Абу Сайяф веде боротьбу за незалежну ісламську державу на Філіппінах.

      Теги: Філіппіни Теракт Жертви
      Джерело: 24 Канал
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