Вибухи на Філіппінах: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за подвійний теракт, який стався у неділю, 27 січня, у католицькій церкві на півдні Філіппін.

Про це повідомила американська компанія SITE Intelligence Group, яка проводить моніторинг повідомлень ісламістів.

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Раніше 24 канал повідомляв про те, що на Філіппінах у провінції Сулу на острові Джоло прогриміло два вибухи біля церкви.

Спершу поліція повідомила про те, що внаслідок вибухів загинули 19 людей, а 48 отримали поранення. Згодом, за уточненими даними, стало відомо про те, що кількість жертв теракту становить 18 осіб, а поранень зазнали понад 80 людей.

На острові Джоло діють бойовики терористичного угруповання Абу-Сайяфа. Бойовики займаються організацією вибухів, вбивствами та викраденнями людей.

Абу-Сайяфа – одна з декількох войовничих терористичних ісламістських сепаратистських груп, що діють на філіппінських островах Мінданао, Сулу і Басілан. На початку 1990-х група організувала низку вибухів та інших злочинів, заявляючи, що Абу Сайяф веде боротьбу за незалежну ісламську державу на Філіппінах.