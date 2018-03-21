Взрывы посылок в Техасе: вероятный подозреваемый подорвал себя

Подозреваемый в ряде взрывов в городе Остин (штат Техас, США) погиб от активации взрывного устройства в автомобиле в то время, когда его преследовала полиция.

Как рассказали в полиции, предполагаемый подрывник – 24-летний белый мужчина, а погиб он в 20 милях (32 километрах – "24") от Остина. Его точное имя в полиции назвать пока не могут, поскольку личность злоумышленника сначала должны установить судмедэксперты. Кроме того, вскоре будет обнародован его мотив, и действовал ли он сам.

Читайте также: Отправка бомб в Техасе: произошел еще один взрыв

"Когда сотрудники полицейского спецназа приблизились к транспортному средству, подозреваемый привел в действие взрывное устройство внутри", – рассказал на брифинге глава полиции Остина Брайн Мэнли.

В то же время он добавил, что одного из правоохранителей взрывом отбросило назад, затем тот получил легкие ранения. Также, по его словам, один из полицейских выстрелил в подозреваемого.

"Подозреваемый погиб, он получил серьезные ранения во время взрыва бомбы внутри его транспортного средства", – говорит Мэнли.

К слову, ранее американские СМИ распространили кадры с камер наблюдения, на которых изображен белокурый молодой мужчина, который заносит большую кучу пакетов в одну из служб доставки.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение последнего месяца в Остине было несколько инцидентов, когда взрывались посылки на порогах домов, в результате чего несколько человек пострадали и есть даже погибшие. Происхождение этих пакетов было неизвестным.