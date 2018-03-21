Вибухи посилок у Техасі: імовірний підозрюваний підірвав себе

Підозрюваний до низки вибухів у місті Остін (штат Техас, США) загинув унаслідок активації вибухового пристрою в автомобілі у той час, коли його переслідувала поліція.

Як розповіли у поліції, імовірний підривник – 24-річний білий чоловік, а загинув він у 20 милях (32 кілометри – "24") від Остіна. Точного його ім’я у поліції назвати поки не можуть, оскільки особу зловмисника спершу мають установити судмедексперти. Крім того, незабаром буде оприлюднено його мотив, і чи він діяв сам.

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"Коли співробітники поліцейського спецназу наблизилися до транспортного засобу, підозрюваний привів у дію вибуховий пристрій всередині транспортного засобу", – розповів на брифінгу прес-конференції очільник поліції Остіна Брайн Менлі.

Водночас він додав, що одного із правоохоронців вибухом відкинуло назад, відтак той зазанв легких поранень. Також, за його словами, один із поліцейських вистрілив в підозрюваного.

"Підозрюваний загинув, він отримав серйозні поранення під час вибуху бомби всередині його транспортного засобу", – каже Менлі.

До слова, раніше американські ЗМІ поширили кадри з камер спостереження, на яких зображено білявого молодого чоловіка, що заносить велику купу пакунків до однієї зі служб доставки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що упродовж останнього місяця в Остіні було кілька інцидентів, коли вибухали посилки на порогах будинків, в результаті чого кілька осіб постраждали та є навіть загиблі. Походження цих пакунків було невідомим.