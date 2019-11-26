Взрывы в Балаклее произошли из-за несоблюдения техники безопасности, – ГБР

Взрывы на территории воинской части в Балаклее 15 ноября, вероятнее всего, произошли из-за несоблюдения техники безопасности. Но в целом на сегодня рассматривают несколько версий инцидента, назначен ряд экспертиз.

"Допрошены уже более 100 человек. Но мы склоняемся к тому, что это именно те лица, которые непосредственно выполняли работы с боеприпасами, не соблюдали технику безопасности", – сказал на брифинге начальник следственного управления теруправления Госбюро расследований Алексей Новиков.

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В Минобороны ранее предположили, что причиной инцидента в Балаклее мог стать взрыв твердотопливного двигателя ракеты зенитно-ракетного комплекса "Куб". В частности, этот двигатель загорелся, когда остатки боеприпасов загружали в котлован для утилизации. Пламя от двигателя могло спровоцировать детонацию боеприпасов.

Что известно о взрывах в Балаклее? Около 20 взрывов на арсенале в Балаклее прогремели 15 ноября. Военные как раз проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя было транспортировать. Все прошло в специально оборудованном месте – котловане.



Но что-то пошло не так и в результате взрывов на месте погибли 2 саперов – Дмитрий Мовчан и Денис Ярмак. Еще 5 получили ранения и попали в больницы. Впоследствии умер еще 1 военный – Сергей Подуфалов.

Где еще в Украине взрывались боеприпасы в последние годы:



Карта с точками взрывов боеприпасов в Украине за последние годы / Инфографика 24 канала