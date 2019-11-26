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      Вибухи в Балаклії могли сталися через недотримання техніки безпеки, – ДБР

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      Причиною вибухів у Балаклії 15 листопада могло стати недотримання техніки безпеки / Кадр з відео

      Вибухи на території військової частини у Балаклії 15 листопада, найімовірніше, сталися через недотримання техніки безпеки. Але загалом на сьогодні розглядають кілька версій інциденту, призначена низка експертиз.

      "Допитані вже більше 100 осіб. Але ми схиляємося до того, що це саме ті особи, які безпосередньо виконували роботи з боєприпасами, не дотримувалися техніки безпеки", – сказав на брифінгу начальник слідчого управління теруправління Держбюро розслідувань Олексій Новіков.

      До теми: Хомчак гарантує звільнення через вибухи в Балаклії

      У Міноборони раніше припустили, що причиною інциденту в Балаклії міг стати вибух твердопаливного двигуна до ракет зенітно-ракетного комплексу "Куб". Зокрема, цей двигун загорівся, коли залишки боєприпасів завантажували у котлован для утилізації. Полум'я від двигуна могло спровокувати детонацію боєприпасів.

      Що відомо про вибухи в Балаклії? Близько 20 вибухів на арсеналі у Балаклії прогриміли 15 листопада. Військові саме проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна було транспортувати. Все пройшло у спеціально обладнаному місці – котловані.

      Але щось пішло не так і внаслідок вибухів на місці загинули 2 саперів – Дмитро Мовчан і Денис Ярмак. Ще 5 отримали поранення та потрапили до лікарень. Згодом помер ще 1 військовий – Сергій Подуфалов.

      Де ще в Україні вибухали боєприпаси в останні роки:

      вибухи боєприпасів Україна мапа Балаклія Калинівка Ічня
      Мапа з точками вибухів боєприпасів в Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Вибухи у Балаклії Вибух Розслідування Державне бюро розслідувань Надзвичайні ситуації
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