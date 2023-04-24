Помощь от соседей: как польская разработка усиливает ВСУ

Многие страны мира поддержали Украину в сложное время и поделились своими мощными изобретениями. Ведь в сложившейся ситуации в нашем государстве большую роль играют именно современные технологии. Новейшие разработки позволяют ВСУ не только выполнять текущие задачи, но и в целом склонить чашу весов в пользу Украины.

Важным инструментом в руках украинцев являются "птички" в разных модификациях, которые уже хорошо проявили себя в действии, информирует 24 Канал. В частности мощную поддержку в этой сфере нашей стране оказала Польша. Совместно с мужественным брендом Казацька Рада рассказываем об особенностях, характеристиках и возможностях разработки, которая с прошлого года помогает ВСУ уменьшать количество недружественных сил на нашей земле.

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Речь идет о польских дронах-камикадзе Warmate. Что известно об этих беспилотниках и каковы их преимущества на поле боя, читайте дальше.

Прародитель дронов-камикадзе: общие характеристики Warmate

История дронов Warmate, название которых с английского означает "собрат", началась не так давно, ведь на вооружении в польской армии они появились в 2012 году. Разработкой на протяжении нескольких лет занималась компания WB Electronics, входящая в группу компаний WB GROUP. Эти беспилотные авиационные комплексы стали первыми в своем роде, поэтому их называют "прародителем" дронов-камикадзе.

Беспилотный комплекс Warmate оказался настоящей сенсацией и быстро приобрел популярность среди стран НАТО. По состоянию на 2021 год WB Electronics уже изготовила более 1000 таких беспилотников в разных вариациях:

ударные дроны Warmate 2 и Warmate 3.0;

боеприпас контейнерного пуска Warmate TL;

разведывательный беспилотник Warmate R;

боеприпас на основе мультикоптера Warmate V.

Способны совмещаться с другим оружием: возможности Warmate

Warmate является многоцелевым разведывательно-ударным комплексом. По сравнению с предыдущими версиями, этот дрон получил лучшую огневую мощь, возможность автоматической сборки лопастей пропеллера в конечной фазе полета и больший диапазон радиосвязи. Все улучшения разрабатывались с учетом отзывов пользователей, в том числе украинских.

Операционный радиус действия системы – 80 километров. Во время атаки беспилотник летит на скорости 150 км/ч. Дрон может работать в режиме радиомолчания с возможностью передачи управления другому оператору.

В воздухе Warmate может находиться до 70 минут. Низкооборотный двигатель, которым оборудован дрон, делает его почти бесшумным. Кроме того, он летает на низких высотах – 150 – 300 метров (если говорить о версии 3.0) и почти незаметен для вражеских радаров.



Беспилотник Warmate почти незаметен для вражеских радаров / Фото WB GROUP

Отдельного внимания заслуживает самая система управления беспилотником, которая существует в трех вариациях. Например, самая простая мобильная система управления нуждается в экипаже в составе 2 человек. В этом комплекте есть наземная станция, 3 беспилотника, 6 боевых частей, катапульта, 4 картриджа для пневмопуска, 2 специальных рюкзака и портативные радиостанции. Мобильные системы способны интегрироваться с другим вооружением, например даже с бронетранспортерами, что является существенным преимуществом польской разработки.

Большая система управления создана на базе автомобиля высокой проходимости. В комплекте 6 беспилотников, 12 боевых частей, 2 катапульта, компрессор, баллон высокого давления, специальные рюкзаки и электрический бензоагрегат. Такой набор требует увеличения экипажа, поэтому в этом случае требуются 4 человека.

Еще большая система создана на базе специализированного бронированного автомобиля и нуждается в 5 человек экипажа. Помимо наземной станции комплект включает 12 беспилотников, 24 боевые части, 2 катапульта, компрессор, баллон высокого давления, специальные рюкзаки, электрический бензоагрегат и выдвижную мачту для антенны. В бронированных автомобилях есть климат-контроль, а также есть места для отдыха и средства для приготовления пищи.

Высокая автоматизация систем управления облегчает работу оператора и создает возможности для поражения различных целей. Warmate способен поражать как колонны вражеской техники, так и подавлять ПВО противника. Также эти дроны могут работать по живой силе, легкобронированной технике, системам разведки и РЭБ. Этому способствует боевая часть, которая может быть осколочно-фугасной, термобарической или осколочно-фугасной противотанковой. Стоимость одного дрона с боеголовкой составляет 12 000 долларов.



Испытание дрона-камикадзе Warmate / Фото WB GROUP

Сам же беспилотник очень компактен с длиной 1,1 метра и размахом крыльев 1,6 метра. В сложенном виде его можно транспортировать в специальном кейсе. Такой БПЛА можно привести в боевую готовность за 5 минут.

Польский Warmate имеет серьезное преимущество, заключающееся в возможности возвращения беспилотника. То есть, если оператор запустил дрон для поражения определенной цели, но что-то пошло не так, его можно повернуть назад. Это позволяет экономно использовать БпЛА, в отличие от того, как россияне используют иранские дроны-камикадзе.

Почему Warmate так важны для ВСУ

Современные технологии дают возможность войны против противника, который может преобладать по количеству вооружения и живой силы, что мы видим на примере того, что происходит сейчас. Ведь российская армия до сих пор имеет преимущества, хотя статистика Генштаба ежедневно пополняется сотнями ликвидированных окупантов и десятками единиц уничтоженной техники.

Наличие таких систем как Warmate дает ВСУ возможность оперативно и максимально точно уничтожать врага, где бы он ни был. И чем больше таких средств будет на вооружении нашей армии, тем труднее оккупантам будет совершать свои преступления на территории нашей страны и тем больше плюсов будет в утренней статистике Генштаба. Это уменьшает потери с нашей стороны.



Warmate позволяет уничтожать оккупантов на больших расстояниях / Фото WB GROUP

Кроме того, если говорить конкретно о Warmate, то это та система, которую в перспективе могут производить в Украине. Черниговский завод радиоприборов уже приобрел лицензию на производство этих беспилотников, однако его не удалось запустить. Однако сотрудничество Украины и Польши в этом контексте выгодно для обоих государств, ведь украинцы используют дроны в боевых условиях и могут давать свои рекомендации по улучшению этих беспилотников, что сделает польскую разработку еще лучше, мощнее и надежнее.

Польские дроны-камикадзе Warmate в искусных руках ВСУ каждый день приближают нашу победу на фронте. Почувствуйте ее вкус уже сейчас благодаря мужественному брендус несокрушимым украинским характером. И дух победы предстанет в каждом из нас!