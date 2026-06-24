Когда и почему 24 Канал запустил WhatsApp-канал?

Когда летом 2023 года WhatsApp открыл возможность создавать каналы в Украине, 24 Канал стал одним из первых украинских СМИ, которые начали работать с новым инструментом.

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Изначально команды 24 Канала рассматривали WhatsApp как стратегическую резервную площадку. В то время многие СМИ в значительной степени зависели от Telegram как основного канала распространения новостей. В то же время рынок все больше осознавал риски концентрации аудитории на одной платформе.

Именно поэтому команда начала развивать альтернативные каналы коммуникации с читателями. WhatsApp стал одним из таких направлений. Вначале мы воспринимали его как "план Б", но со временем он превратился в полноценный канал со своей большой аудиторией.

Хочется верить, что когда-нибудь украинцы всё-таки перейдут на WhatsApp. Но думаю, что для этого сначала МЕТА должна сделать его более удобным для потребления новостей, а не только для общения. Потому что сейчас у него есть существенные минусы как для обычного пользователя, так и для редактора. В частности, нет нормальных инструментов статистики, а также есть ряд ограничений, которые перекликаются с другими платформами МЕТА (такими как Facebook, Instagram, Threads),

– делится руководитель и продюсер Соцмедиа 24 Канала Яромир Вдович.

Результат превзошел ожидания

Первоначальные цели были довольно скромными. Мы понимали потенциал платформы, однако не ожидали, что она сможет так быстро собрать большую аудиторию читателей.

Сегодня канал насчитывает более 100 тысяч читателей и продолжает активно расти. Только за последний год аудитория выросла на 77%.

Фактически WhatsApp стал еще одной самостоятельной площадкой для потребления новостей наряду с сайтом, Telegram и социальными сетями.

Интересно, что аудитория канала не только украинская. От 10% до 16% подписчиков находятся за пределами Украины. Канал читают пользователи в Германии, Польше, Казахстане, Кыргызстане и многих других странах мира.

Что помогло WhatsApp-каналу вырасти до 100 тысяч подписчиков?

Верификация канала

Получение официальной отметки WhatsApp стало важным фактором доверия. Пользователи видели, что подписываются именно на официальный канал 24 Канала, а не на стороннюю страницу или неофициальное сообщество.

Ситуативное продвижение

Наилучшую динамику роста канал демонстрировал во время важных информационных поводов. В моменты, когда вопросы доступа к новостям, резервных площадок или информационной безопасности становились особенно актуальными, пользователи активнее искали альтернативные источники получения информации.

Систематическое напоминание

Рост произошел не случайно. Канал регулярно интегрировался в редакционные и маркетинговые активности. Мы постоянно рассказывали аудитории о возможности получать новости через WhatsApp и делали канал заметной частью наших коммуникаций.

Сила экосистемы медиахолдинга

Важную роль сыграла поддержка собственных площадок. Продвижение через сайты, социальные сети и другие продукты холдинга позволило быстро масштабировать новый канал и познакомить с ним миллионы читателей.

Отличие WhatsApp от Telegram

Яромир подчеркивает, что Telegram остается гораздо более функциональным и привычным. "Кроме того, он успешно укоренился с начала полномасштабного вторжения, поэтому одними призывами переходить на другую платформу пользователей не переманить", — добавляет он.

Несмотря на сходство с Telegram, WhatsApp остается отдельным продуктом со своей логикой потребления контента. Здесь редакция делает ставку не на максимальное количество сообщений, а на отбор самых важных тем дня. Именно поэтому канал публикует значительно меньше новостей, чем Telegram-сообщество 24 Канала. Такой подход помогает не перегружать читателей и в то же время оставаться для них источником основной информации.

Важно и то, что WhatsApp позволяет охватить аудиторию, которая не пользуется Telegram. Среди подписчиков канала есть украинцы за рубежом, а также люди, которые сознательно выбирают альтернативные мессенджеры для получения новостей и повседневного общения.

WhatsApp имеет одно существенное преимущество — он заблокирован в России и никак не связан с россиянами и их спецслужбами,

– подчеркивает Яромир Вдович.

Что это означает для медиарынка?

История WhatsApp-канала 24 Канала демонстрирует важную тенденцию для всей медиаиндустрии: аудитория готова потреблять новости в различных мессенджерах, если ей предложить удобный формат.

В целом, Telegram больше не является единственной платформой для потребления новостей, а пользователи всё чаще выбирают те сервисы, которыми пользуются ежедневно.

Для СМИ это означает необходимость диверсифицировать каналы распространения и налаживать прямой контакт с читателем на нескольких платформах одновременно. Именно такая стратегия помогает снизить зависимость от одного источника трафика и лучше адаптироваться к изменениям цифровой среды.

Для 24 Канала WhatsApp из резервного решения превратился в один из важных инструментов коммуникации с читателями. Что касается потенциала этой платформы для украинских СМИ, то очевидно, что он достаточно велик.