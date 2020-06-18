Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск нового направления из Запорожья в Дортмунд, Германия. Первые рейсы выполнят 2 августа.

В общем Wizz Air анонсировала открытие базы в Дортмунде с 18 новыми направления по Европе, сообщает Avianews.

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О ценах

Рейсы Дортмунд – Запорожье запустят со 2 августа два раза в неделю – в среду и воскресенье. Цена билетов стартует от 729 гривен в одну сторону.

Важно! Сейчас из-за пандемии коронавируса Германия не открыла свои границы для украинцев. Страны ЕС пока разрешили въезд только гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство.

Возобновление авиаперелетов в Украине: что известно

С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.

Готовы принять украинцев пока лишь в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.

Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, поделили на "красные" (с худшей эпидемиологической ситуацией) и "зеленые".

Граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.



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