Wizz Air анонсировала новый рейс из Украины: цены и направление
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск нового направления из Запорожья в Дортмунд, Германия. Первые рейсы выполнят 2 августа.
В общем Wizz Air анонсировала открытие базы в Дортмунде с 18 новыми направления по Европе, сообщает Avianews.
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О ценах
Рейсы Дортмунд – Запорожье запустят со 2 августа два раза в неделю – в среду и воскресенье. Цена билетов стартует от 729 гривен в одну сторону.
Возобновление авиаперелетов в Украине: что известно
- С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.
- Готовы принять украинцев пока лишь в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.
- Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, поделили на "красные" (с худшей эпидемиологической ситуацией) и "зеленые".
- Граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.
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