Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air анонсувала запуск нового напрямку із Запоріжжя у Дортмунд, Німеччина. Перші рейси виконають 2 серпня.

Загалом Wizz Air анонсувала відкриття бази в Дортмунді з 18 новими напрямки по Європі, повідомляє Avianews.

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Про ціни

Рейси Дортмунд – Запоріжжя запустять з 2 серпня два рази на тиждень – у середу та неділю. Ціна квитків стартує від 729 гривень в одну сторону.

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