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      Wizz Air увольняет каждого пятого работника и уменьшает зарплаты

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      Как пандемия коронавируса повлиял на компанию Wizz Air / foter.com

      Чтобы смягчить финансовое влияние пандемии COVID-19 бюджетная авиакомпания Wizz Air приняла ряд мер. В частности – по сокращению персонала компании и зарплат работников.

      Причиной является стремительное падение количества авиаперевозок: в сравнении с показателями до пандемии коронавирус сейчас Wizz Air использует только 3% от своей производительности, сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Венгерская компания сократит примерно 19% всего штата, это – 1000 сотрудников. Кроме этого, Wizz Air на 22% уменьшит зарплаты топ-менеджерам. Пилоты и бортпроводники также будут зарабатывать меньше – на 14%.


      Авиакомпания Wizz Air сократит 19% работников из-за коронавируса

      Ранее компания Wizz Air объявила, что не будет выполнять свои рейсы в Украине до 1 мая. Соответствующее решение связано с продлением карантина в Украине до 24 апреля и запретом на авиасообщение.

      Справка. 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение COVID-19. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта Кабмин продлил ограничения до 24 апреля. Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа и железнодорожное сообщение с 17 марта. С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего на самолетах.


      Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины авиация Wizz Air
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