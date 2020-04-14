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      Wizz Air звільняє кожного п'ятого працівника та зменшує зарплати

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      Як пандемія коронавірусу вплинула на компанію Wizz Air / foter.com

      Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 бюджетна авіакомпанія Wizz Air вжила низку заходів. Зокрема – щодо скорочення персоналу компанії та зарплат працівників.

      Причиною є стрімке падіння кількості авіаперевезень: у порівнянні з показниками до пандемії коронавірусу зараз Wizz Air використовує лише 3% від своєї продуктивності, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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      Угорська компанія скоротить приблизно 19% усього штату, це – 1000 співробітників. Крім цього, Wizz Air на 22% зменшить зарплати топменеджерам. Пілоти та бортпровідники також зароблятимуть менше – на 14%.


      Авіакомпанія Wizz Air скоротить 19% працівників через коронавірус

      Раніше компанія Wizz Air оголосила, що не виконуватиме свої рейси в Україні до 1 травня. Відповідне рішення пов'язане з продовженням карантину в Україні до 24 квітня та забороною на авіасполучення.

      Довідка. 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення COVID-19. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня Кабмін продовжив обмеження до 24 квітня. Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, насамперед літаками.


      Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України авіація Wizz Air
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