Wizz Air не працюватиме в Україні до 1 травня через карантин
Компанія Wizz Air оголосила, що не виконуватиме свої рейси в Україні до 1 травня. Відповідне рішення пов'язане з продовженням карантину в Україні до 24 квітня та забороною на авіасполучення.
Найбільша лоукост-авіакомпанія в Центральній та Східній Європі повідомила що не виконуватиме польотів у квітні з Києва, Львова, Харкова та Одеси, а також не розпочне виконувати регулярні рейси з Запоріжжя. Про це йдеться на сайті компанії.
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Шляхи повернення коштів за квитки:
- Пасажири, що придбали квитки через офіційний сайт або мобільний додаток авіакомпанії, отримають повідомлення на електронну пошту. На рахунок WIZZ клієнта нарахують 120% від початкового тарифу. Цими коштами можна буде скористатись впродовж двох років, аби придбати послуги та продукти WIZZ Air.
- Ті, кому цей варіант не підходить, зможуть повернути 100% у грошовому еквіваленті. Проте ця процедура займе більше часу.
- Якщо квиток придбали через туристичну компанію, то говорити про відшкодування слід зі своїм туроператором.
12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
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