Wizz Air не працюватиме в Україні до 1 травня через карантин

Компанія Wizz Air оголосила, що не виконуватиме свої рейси в Україні до 1 травня. Відповідне рішення пов'язане з продовженням карантину в Україні до 24 квітня та забороною на авіасполучення.

Найбільша лоукост-авіакомпанія в Центральній та Східній Європі повідомила що не виконуватиме польотів у квітні з Києва, Львова, Харкова та Одеси, а також не розпочне виконувати регулярні рейси з Запоріжжя. Про це йдеться на сайті компанії.

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Шляхи повернення коштів за квитки:

Пасажири, що придбали квитки через офіційний сайт або мобільний додаток авіакомпанії, отримають повідомлення на електронну пошту. На рахунок WIZZ клієнта нарахують 120% від початкового тарифу. Цими коштами можна буде скористатись впродовж двох років, аби придбати послуги та продукти WIZZ Air.

Ті, кому цей варіант не підходить, зможуть повернути 100% у грошовому еквіваленті. Проте ця процедура займе більше часу.

Якщо квиток придбали через туристичну компанію, то говорити про відшкодування слід зі своїм туроператором.

12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.