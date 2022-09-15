Согласно данным на Flightradar24, территорию Украины покинул самолет авиакомпании Wizz Air. Заметим, что это первое коммерческое судно, вылетевшее за пределы нашего государства с начала полномасштабного вторжения.

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Самолет приземлился в Польше

Известно, что самолет A320 HA-LWS на несколько месяцев застрял во Львове. И только во вторник, 13 сентября, его подняли в небо и отправили в польский город Катовице.

Мы можем подтвердить, что вчера A320 HA-LWS вылетел из Львова в Катовице,

– сказал директор по коммуникациям Flightradar24 Ян Печеник.

Согласно данным, которыми владеет этот сервис, воздушное судно взлетело около 05:00 во вторник 13 сентября.



Самолет вылетел из Львова и прибыл в Катовице / Скриншот Flightradar24

В то же время следует понимать, что точного времени вылета никто не может озвучить. Это связано с тем, что самолет включил транспондер (приемно-передающее устройство – 24 канал) только после пересечения границы с Польшей. Как заметил Печеник, это мог быть вынужденный ход, чтобы обеспечить безопасность воздушного судна.

Сам авиаперевозчик пока этот полет не прокомментировал. Печеник же заметил, что хоть Airbus A320 и зарегистрирован на Wizz Air, но это не значит, что самолет эксплуатируется. Кроме того, он отметил, что это не единственное авиасудно, которое находится в Украине. По словам Печеника, еще три самолета с венгерской регистрацией стоят на аэродроме в украинской столице.

В Украине задумываются о возобновлении полетов

Министр инфраструктуры Александр Кубраков выступил на встрече Ялтинской европейской стратегии. В своей речи он отметил, что в Украине могут возобновить авиаперелеты. Но только при условии обеспечения всех гарантий.

По его мнению, первым городом, из которого будут совершать полеты, может стать Львов. Он подчеркнул, что восстановить авиасообщение можно будет только при предоставлении гарантов от международных партнеров. Для этого он привел аналогию с зерновым соглашением.

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