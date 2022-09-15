Згідно з даними на Flightradar24, територію України покинув літак авіакомпанії Wizz Air. Зауважимо, що це перше комерційне судно, яке вилетіло за межі нашої держави від початку повномасштабного вторгнення.

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Літак приземлився у Польщі

Відомо, що літак A320 HA-LWS на кілька місяців застряг у Львові. І лише у вівторок 13 вересня його підняли у небо та відправили до польського міста Катовіце.

Ми можемо підтвердити, що вчора A320 HA-LWS вилетів зі Львова в Катовіце,

– сказав директор з комунікацій Flightradar24 Ян Печеник.

Згідно з даними, якими володіє цей сервіс, повітряне судно злетіло близько 05:00 у вівторок 13 вересня.



Літак вилетів зі Львова та прибув до Катовіце / Скриншот Flightradar24

Водночас слід розуміти, що точного часу вильоту ніхто не може озвучити. Це пов'язано з тим, що літак увімкнув транспондер (приймально-передавальний пристрій – 24 канал) лише після перетину кордону з Польщею. Як зауважив Печеник, це міг бути вимушений хід, щоб гарантувати безпеку повітряному судну.

Сам авіаперевізник наразі цей політ не прокоментував. Печеник же зауважив, що хоч Airbus A320 і зареєстрований на Wizz Air, але це не означає, що літак експлуатують. Крім того, він зазначив, що це не єдине авіасудно, яке перебуває в Україні. За словами Печенека, ще три літаки з угорською реєстрацією стоять на летовищі в українській столиці.

В Україні задумуються про відновлення польотів

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков виступив на зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Під час своєї промови він зауважив, що в Україні можуть відновити авіаперельоти. Але лише за умов забезпечення усіх гарантій.

На його думку, першим містом, з якого здійснюватимуть польоти, може стати Львів. Він підкреслив, що відновити авіасполучення можна буде лише за умови надання гарантів від міжнародних партнерів. Для цього він навів аналогію з зерновою угодою.

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