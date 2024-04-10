WOG передал 50 000 литров топлива для Харьковской области

Сеть АЗК WOG поддерживает работу критической инфраструктуры Харьковской области. В частности компания передала 50 000 литров топлива.

Этот объем будет направлен на поддержку бесперебойной работы генераторов на объектах критической инфраструктуры региона. Об этом сообщили на сайте сети АЗК.

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"Сеть АЗК WOG с радостью откликнулась на запрос государства подставить плечо Харьковщине, и помочь обеспечить непрерывность работы больниц и других критически важных коммунальных предприятий", – отметил директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.