Цей обсяг буде спрямовано на підтримку безперебійної роботи генераторів на об'єктах критичної інфраструктури регіону. Про це повідомили на сайті мережі АЗК.

Читайте також "Добробонуси" – проєкт WOG та партнерів для підтримки дітей загиблих захисників: як долучитися

"Мережа АЗК WOG радо відгукнулась на запит держави підставити плече Харківщині, і допомогти забезпечити безперервність роботи лікарень та інших критично важливих комунальних підприємств", – зазначив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.