WSJ назвал 6 важных факторов, определяющих ход войны в Украине зимой

Война, развязанная Россией против Украины, продолжится в новом году. Следующие несколько месяцев дадут критически важные подсказки относительно того, смогут ли захватчики удержать захваченные территории.

The Wall Street Journal выделил шесть важных факторов, влияющих на ход войны в первые месяцы 2023 года.

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"Сезон грязи": влияние погоды на ситуацию на фронте

В Украине продолжается "сезон грязи". Из-за грязи даже гусеничные машины с трудом передвигаются. Несмотря на то, что температура упала ниже нуля, однако она недостаточно долго оставалась низкой, чтобы замерзла почва. Поэтому на большей части линии фронта темп боевых действий замедлился.

Аналитики WSJ предполагают, что после похолоданий интенсивность войны, скорее всего, возрастет. Вероятно, это пойдет на пользу Украине, которая доказала свою способность к быстрым маневрированиям. Однако это может осложнить наступающим силам возможность защитить недавно отвоеванные позиции.

В WSJ отмечают, что украинские военные имеют более современную экипировку для холодной погоды и кажутся лучше подготовленными к зиме, чем российские оккупанты.

Украинские линии поставок короче, а украинские войска двигаются между линиями фронта и за их пределами, что позволяет им отдыхать и восстанавливать силы. Они также кажутся более мотивированными, чем российские силы.

Однако сильные похолодания могут осложнить жизнь гражданских в тылу на фоне российских атак на энергетическую и тепловую инфраструктуру. Попытки подорвать моральный дух украинцев бесполезны. К тому же, вражеские массированные ракетные атаки не помогут россиянам на поле боя.

Бахмут имеет для россиян и психологическое значение

Уже несколько месяцев подряд на Бахмутском направлении идут ожесточенные бои. Оккупанты не оставляют попыток захватить город, даже несмотря на то, что понесли там огромные потери.

Аналитики утверждают, что это не только стратегический план оккупантов, он также имеет и психологическое значение. Отступление ВСУ позволило бы захватчикам занять более высокие и более защищенные позиции. Также захваченный город сыграл бы на пользу пропагандистов.

Захват Бахмута важен прежде всего для российского диктатора Владимира Путина. Это позволило бы ему заявить, что Россия реализует свои претензии на оккупацию Донецкой области.

Бахмут важен и для Евгения Пригожина, чьи наемники из ЧВК "Вагнера" ведут большую часть боевых действий. Это помогло бы подтвердить его заявления о том, что он руководит лучшей боевой силой в России. Успех на Бахмутском направлении также поможет командующему оккупационными войсками в Украине Сергею Суровикину оправдать свое решение вывести россиян в прошлом месяце из Херсона.

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков отметил, что внимание России к Бахмуту предполагает, что военные цели диктуются политическими соображениями. Это показывает, что у России "все еще нет крепких военно-политических отношений, в отличие от Украины".

Наступление украинских военных

Эксперты предполагают, что Украина сохраняет большую часть стратегической инициативы в войне после того, как осенью вернула себе значительные участки территории, захваченные Россией. Они считают, что Украина захочет продолжить наступление зимой и, по возможности, отбросить российских оккупантов еще дальше.

По словам Белескова, сроки последующих достижений ВСУ не имеют решающего значения.

Также военные аналитики выделили два возможных направления украинских наступлений. Первый будет нацелен на линию между городами Сватово и Кременная в Луганской области, к которой примыкает важная трасса Р-66. Второй – на города Мелитополь и Бердянск в Запорожской области.

Оборона российских оккупантов

После освобождения ВСУ своей территории, российские захватчики защищают гораздо более короткий участок фронта. По украинским оценкам, фронт сократился с примерно 1100 км до ориентировочно 885 км, из которых около 386 км составляют речные преграды. И вероятные направления атаки Украины очевидны и для россиян.

Оккупанты продолжают рыть окопы, чтобы защитить значительную часть фронта и за его пределами. В том числе это распространилось и на Крым, даже на тамошние пляжи, чтобы воспрепятствовать возможной украинской высадке десанта.

Формирование формируется в глубину, поскольку сформированные российские силы привлекают резервистов. Но украинским бойцам будет видно, где окопались россияне, а потеря листьев на деревьях усложнит сокрытие позиций.

Ширина районов, где окапываются захватчики, свидетельствует о том, что Москва "готовится к любым возможным непредвиденным обстоятельствам, но она не пощадит их, если, в конце концов, мы проведем детальное планирование и классическую наступательную операцию с соответствующими возможностями", – заявил Белесков.

Отмечают, что цель России, за исключением Бахмута и нескольких других районов, сводится к тому, чтобы не проиграть. Майкл Кларк, приглашенный профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона, считает, что Россия, похоже, "надеется на то, что что-нибудь произойдет", например, исчезновение поддержки Запада зимой или ослабление поддержки США по мере роста влияния республиканцев.

Вероятное наступление России

Уже не раз в СМИ появлялась информация о том, что Россия готовит новое наступление. Аналитики все же скептически настроены по поводу успехов россиян. Они считают, что вряд ли оккупантам удастся то, чего раньше в этом году не удалось сделать гораздо более боеспособным и подготовленным войском.

По мнению экспертов, предупреждения о возможном новом наступлении российских войск могут быть направлены на то, чтобы, во-первых, нивелировать самоуспокоенность по поводу некомпетентности, до сих пор демонстрируемой российскими военными, а во-вторых – для давления на западных партнеров Украины, чтобы они продолжали снабжать Киев оружием и боеприпасами.

Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, выразил сомнение в скором полномасштабном нападении из Беларуси на Киев.

Поддержка международных партнеров

Путин надеется, что поддержка Запада пошатнется, однако этого еще не произошло. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в этом месяце демонстрирует, что поддержка США надежна. То же можно заметить и в европейских правительствах.

В последний пакет поддержки США включена первая батарея ПВО Patriot, которая поможет защитить украинские объекты энергетики и другую инфраструктуру, пострадавшую от ударов беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Patriot потребует подготовки украинских сил, а это значит, что она может появиться не раньше весны.

По мнению Белескова, поставка системы Patriot предусматривает смену парадигмы западными сторонниками Украины, которые ранее реагировали на происходящее на местах, а теперь действовали на опережение в ожидании поставок баллистических ракет в Россию из Ирана.

Некоторые западные лидеры продолжают говорить об условиях мира. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен предоставить России гарантии безопасности в рамках любых переговоров по прекращению войны в Украине.

Но до любых таких мирных переговоров, похоже, далеко, утверждает WSJ. Зеленский говорит, что цель Украины состоит в том, чтобы вернуть себе все территории, потерянные с 2014 года, а риторика Путина продолжает свидетельствовать о максималистских амбициях и изображает войну как часть постоянной борьбы между Россией и Западом.