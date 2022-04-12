Есть высокий риск применения россиянами химического оружия, – Маляр

Есть предположение, что в Мариуполе использовались фосфорные боеприпасы. Все детали сейчас устанавливают и как только будет более корректная информация – мы обязательно сообщим.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр. Она также добавила, что Россия ведет войну вне правил.

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Однако следует осознавать, что риск применения химического оружия сохраняется (не только в Мариполе – ред.), и он достаточно высок,

– предостерегает заместитель министра обороны Украины.

Следует отметить, что Россия воюет без каких-либо правил ведения войны и применяет немало запретного оружия.

Более того, они испытывают новые виды вооружения на нашей территории. Делают это для того, чтобы усовершенствовать собственное производство оружия, подчеркнула Ганна Маляр.

Подробно о возможности использования химического оружия Россией: смотрите видео



