"єПідтримка" будет полностью обеспечена финансово, – Зеленский

Владимир Зеленский обсудил с членами правительства детали программы "єПідтримка". Рассказали о расширении инициативы. Она будет действовать достаточно времени, чтобы "тысячу за вакцинацию" успели потратить все.

Каждый полностью вакцинированный украинец сможет потратить 1 тысячу гривен, обеспеченную государством. Это простой путь поддержать и людей, и бизнес.

На тему "Тысячу Зеленского" можно будет потратить на лекарства

Отдельно Зеленский отметил, что "єПідтримка" будет полностью обеспечена финансово. По словам президента, она будет действовать достаточно времени, чтобы каждый мог воспользоваться своей тысячей.

Программу расширили

Программу технически проработали и добавили еще 2 существенных опции для ее расширения. В частности, "є Підтримка" будет включать и покупку книг. По мнению главы государства, это придает программе аудиторию – людей среднего и старшего возраста.

Поэтому вторая опция учитывает интересы украинцев, которые больше других нуждаются в государственной поддержке. Правительству поручили расширить программу, чтобы люди старше 60 лет могли использовать деньги на покупку лекарств.

Механизмы должны быть наработаны в течение недели, а использование уже с января.

"Тысяча за вакцинацию": главное

Зеленский еще раньше анонсировал, что каждый, кто получил две прививки, сможет получить и 1 тысячу гривен. Деньги будут выдаваться в виде депозита через приложение "Дія".

Программа стартует 19 декабря, на нее будет выделено около 3 миллиардов гривен.

Верховная Рада 2 декабря проголосовала за закон о выделении тысячи гривен. Уже 7 декабря документ был передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

С 13 декабря начинает действовать пилот проекта. Полноценно заявки на получение тысячи будут приниматься с 19 по 29 декабря.

Государство выплатит по 1 тысяче гривен вакцинированным, – Зеленский – смотрите видео:

Текст поста Владимира Зеленского:

Сегодня обсуждали с членами правительства условия государственной программы "єПідтримка". Каждый украинец или украинка, получившие две дозы вакцины против COVID-19, смогут потратить 1 тыс. гривен, обеспеченную государством.

Это простой и конкретный путь поддержать и людей, и бизнес через людей. В первую очередь, те отрасли экономики, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений. Креативный сектор – театры, музеи, кино. А также транспортную сферу – авиацию и железную дорогу. Как результат – благодаря этому украинцы младшего возраста будут иметь приятный стимул, чтобы принять решение о вакцинации.

Через несколько недель после того, как я предложил эту программу, добавлены и технически проработаны еще две существенные опции для ее расширения. Пока две. Первая: "єПідтримка" будет включать и покупку книг. Это большой плюс для нашего книгоиздания и книжных магазинов. Также это добавляет программе аудиторию – людей среднего и старшего возраста. Но социальная основа программы должна быть еще шире.

Поэтому вторая опция учитывает интересы тех украинцев, которые больше других нуждаются в государственной поддержке. Поручил правительству обеспечить, чтобы граждане в возрасте 60+ могли использовать 1 тыс. гривен от государства по социальным направлениям, в частности, на покупку лекарств. Механизмы должны быть наработаны в течение недели, а использование уже с января.

Хочу отдельно отметить, чтобы развеять предполагаемые страшилки от телевизионных "ванг" и "нострадамусов": "єПідтримка" будет полностью обеспечена финансово. А действовать она будет достаточно времени, чтобы каждый мог воспользоваться своей тысячей.