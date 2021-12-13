Кожен повністю вакцинований українець зможе витратити цю 1 тисячу гривень, забезпечену державою. Це простий шлях підтримати і людей та бізнес.

До теми "Тисячу Зеленського" можна буде витратити на ліки

Окремо Зеленський зауважив, що "єПідтримка" буде повністю забезпечена фінансово. За словами президента, вона діятиме достатньо часу, аби кожен міг скористатися своєю тисячею.

Програму розширили

Програму технічно опрацювали та додали ще 2 суттєві опції для її розширення. Зокрема, "єПідтримка" включатиме й купівлю книжок. На думку глави держави, це додає програмі аудиторію – людей середнього і старшого віку.

Тому друга опція враховує інтереси українців, які більше за інших потребують державної підтримки. Уряду доручили розширити програму, аби люди, старші 60 років, могли використати гроші на купівлю ліків.

Механізми мають бути напрацьовані протягом тижня, а використання – вже з січня.

"Тисяча за вакцинацію": головне

Зеленський ще раніше анонсував, що кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати і 1 тисячу гривень. Гроші видаватимуть у вигляді депозиту через додаток "Дія".

Програма стартує 19 грудня, на неї виділять близько 3 мільярдів гривень.

Верховна Рада України 2 грудня проголосувала за закон про виділення тисячі гривень. Вже 7 грудня документ передали на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

З 13 грудня починає діяти пілот проєкту. Повноцінно заявки на отримання тисячі прийматимуть з 19 по 29 грудня.

Держава виплатить по 1 тисячі гривень вакцинованим, – Зеленський – дивіться відео:

Текст поста Володимира Зеленського:

Сьогодні обговорювали з урядовцями умови державної програми "єПідтримка". Кожен українець чи українка, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, зможуть витратити 1 тис. гривень, забезпечену державою.

Це простий і конкретний шлях підтримати і людей, і бізнес – через людей. Насамперед ті галузі економіки, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Креативний сектор – театри, музеї, кіно. А також транспортну сферу – авіацію та залізницю. Як результат – завдяки цьому українці молодшого віку матимуть приємний стимул, щоб ухвалити рішення про вакцинацію.

За кілька тижнів після того, як я запропонував цю програму, додано й технічно опрацьовано ще дві суттєві опції для її розширення. Поки що дві. Перша: "єПідтримка" включатиме й купівлю книжок. Це великий плюс для нашого книговидавництва та книжкових крамниць. Також це додає програмі аудиторію – людей середнього і старшого віку. Але соціальна основа програми має бути ще ширшою.

Тому друга опція враховує інтереси тих українців, які більше за інших потребують державної підтримки. Доручив уряду забезпечити, щоб громадяни у віці 60+ могли використати 1 тис. гривень від держави за соціальними напрямками, зокрема на купівлю ліків. Механізми мають бути напрацьовані протягом тижня, а використання – вже з січня.

Хочу окремо зазначити, щоб розвіяти передбачувані страшилки від телевізійних "ванг" і "нострадамусів": "єПідтримка" буде повністю забезпечена фінансово. А діятиме вона достатньо часу, щоб кожен міг скористатися своєю тисячею.