В ЄС планують виділити Україні ще 500 мільйонів євро для військової допомоги

Сейчас в Евросоюзе обсуждают выделение дополнительных 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Решение планируют принять в ближайшее время.

Об этом журналистам заявили два высокопоставленных источника в структурах ЕС. Министры иностранных дел и обороны стран ЕС планируют обсудить дополнительную помощь Украине на своем заседании 21 марта.

К теме В KSE сказали, сколько времени может пойти на восстановление Украины

При этом отмечается, что в тот день они не согласуют его окончательно. Все потому, что Германии для согласования дополнительных расходов нужно согласие Бундестага. В немецком парламенте рассмотрение этого вопроса запланировали на среду, 23 марта.

Для утверждения дополнительных 500 миллионов евро в ЕС требуется согласие всех 27 государств-членов.

Мы ожидаем, что государства-члены ЕС полностью признают важность продолжения оказания военной помощи Украине. Мы ожидаем, что Совет ЕС очень скоро согласует предложение верховного Представителя ЕС по внешней политике и безопасности,

– заявил чиновник ЕС.

Напомним, что в конце февраля в ЕС решили выделить 500 миллионов евро на предоставление ВСУ летального оружия и припасов в рамках Европейского инструмента по поддержанию мира (European Peace Facility). Это было первое подобное решение в истории Евросоюза.

В KSE сказали, сколько времени может уйти на восстановление Украины: смотрите видео