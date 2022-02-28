В Европе выключают российские каналы и включают взамен украинские
Источник:1+1 media
Международные и локальные провайдеры в Европе выключают новостные телеканалы государства-агрессора. Зато в эфир пускают украинский марафон "Единых новостей".
Ранее Министерство культуры Украины и украинские медийные группы призвали международных телевизионных провайдеров выключить новостные каналы России.
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В Европе вместо российских включают украинские каналы
На запрос Украины уже откликнулись более 20 локальных провайдеров из Польши, Австралии, Словакии, Чехии, Канады, Эстонии, Литвы, Латвии, Болгарии, Германии, а также представители международных корпораций.
Они начали выключать пропагандистские каналы государства-агрессора на спутнике, в кабельных сетях, OTT-платформах и на других ресурсах.
Зато провайдеры на своих частотах включают марафон "Единые новости" – это совместный эфир украинских телеканалов, на котором сообщают о текущей ситуации с войной и агрессией России против Украины.
На сегодня более 20 компаний, которые имеют огромную аудиторию, отказались от трансляции российских телеканалов. Со многими мы еще в переговорах и уверены, что результат будет положительный,
– отметили в 1+1 media.
Украина успешно борется с государством-агрессором и на информационном фронте.
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